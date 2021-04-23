РИАМО - 23 апр. Доследственную проверку проводят в Москве по факту падения двухлетнего ребенка с пятого этажа жилого дома на северо-западе города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем в пятницу. Родители ребенка сразу же вызвали скорую помощь.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь», - отметила Иванова.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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