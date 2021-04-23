РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жительницы подмосковного Подольска за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, так как она их плохо кормила, била, оставляла одних и душила подушкой, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Подольске мать троих детей систематически наносила им побои, не обеспечивала полноценным питанием, неоднократно оставляла одних без присмотра взрослых на несколько дней. Тем самым правонарушительница ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по их воспитанию. Кроме того, в один из дней подозреваемая повалила на диван свою трехлетнюю дочь, положила ей на лицо подушку и навалилась на нее тяжестью своего веса. Таким же образом она действовала в отношении своего трехлетнего сына.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Подольску в отношении местной жительницы 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.