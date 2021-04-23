РИАМО - 23 апр. Загруженность столичных дорог составляет 8 баллов из 10 возможных, улучшение дорожной ситуации ожидается к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Стоят Яузский бульвар, Серебряническая набережная, Яузская улица, Московрецкая набережная.

Пробки образовались на Третьем транспортном кольце, а также на юго-западе, юго-востоке и северо-западе МКАД.

Ожидается, что к 20 часам пробки составят 5 баллов.

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