РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В кинологическом центре Центрального парка Люберец 24 апреля состоится монопородный чемпионат, в нем поучаствуют порядка 70 спортсменов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором соревнований является кинологический центр «Новый Легион».

В кинологическом центре состоится монопородный чемпионат – состязания владельцев и собак одной породы, в данном случае – немецкой овчарки. Количество участников – 70. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены из Москвы, Подмосковья, Тулы, Твери, Иванова, Орла. За Люберцы выступят четыре спортсмена клуба, два из которых – из городского округа.

В настоящий момент в клубе более тысячи членов. Есть своя команда из семи спортсменов, которые отстаивают честь клуба на соревнованиях различного уровня. Спортсмены клуба неоднократно становились призерами и победителями соревнований по дрессировке.

При клубе есть секция «Юный кинолог», где дети от 7 до 14 лет занимаются со своими питомцами аджилити. Юные спортсмены неоднократно становились призерами и победителями соревнований.

В клубе есть программа реализации и воспитания собак, взятых из приюта. С ними работают инструкторы-зоопсихологи. Инструкторы-волонтеры центра оказывают всестороннюю помощь в работе с собаками-поводырями. Помогают их владельцам изучать новые маршруты.