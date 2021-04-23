РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. В Котельниках проводят мониторинг предприятий общепита и магазинов на соблюдение масочного режима, сообщает пресс-служба администрации округа.

В целях недопущения ухудшения ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории городского округа ежедневно проводят усиленный мониторинг на предмет соблюдения профилактических мер на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сотрудникам объектов проводят обязательную термометрию, напоминают об использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении дистанции, а также о проведении дезинфекции помещений.

Параллельно проводится контроль за использованием населением средств индивидуальной защиты на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг. В связи с увеличением числа заболевших мониторинг предприятий проводится регулярно и может усиливаться.

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