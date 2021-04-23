РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. Стали известны победители конкурса экологических проектов в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Сергей Жигалкин посетил конкурс «Чудеса из мусорной корзинки», приуроченный к Международному дню Земли. Он прошел в школе №2.

Ученики школы представили инсталляции, сделанные своими руками из вторсырья. Они создали настоящие арт-объекты - всего 14 инсталляций. Победителями конкурса стали ученики 8В, 9Б и 9В классов.

Самый большой представленный объект - модель школьного кафе высотой порядка 2 м, сделанная из фольги, пластика и коробок. Самой яркой работой стал кролик из пенопласта, выполненный учениками 9В класса. Ребята добавили, что посыл данной работы заключался в запрете тестирования косметической продукции и бытовой химии на животных.

Кроме развития творческого подхода, этот конкурс направлен на воспитание правильного отношения к утилизации различных бытовых отходов с целью сохранения природы. Ученики и их родители, а также педагогический состав школы №2 - активные участники различных экологических проектов.

Совместно с библиотеками и детским садом «Детство» они собрали 3 т макулатуры и отправили ее на переработку, а до этого - 400 кг пластиковых крышечек для эколого-благотворительного проекта.