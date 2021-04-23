РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Многодетные семьи из городского округа Люберцы с начала текущего года получили 33 земельных участка, сообщает комитет по управлению имуществом администрации муниципалитета.

В настоящее время многодетным семьям предоставлено 33 земельных участка из 153. Уведомления на получение участков направлены 259 семьям Люберец. Их просят оперативно отвечать на уведомления и подавать заявления на портале РПГУ или обращаться в администрацию городского округа по телефону: 8(495)503-41-72.

В срок до 30 апреля семьи должны предоставить в администрацию соответствующие заявления, иначе земельные участки будут предложены следующим в очереди.

Список многодетных семей размещен на сайте.

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