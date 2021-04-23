РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В Люберцах к концу апреля приведут в надлежащее состояние все мемориалы, в настоящее время ведутся работы по 17 адресам, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В преддверии предстоящего празднования Дня Победы и в рамках месячника по благоустройству в городском округе Люберцы проводятся работы по приведению в надлежащее состояние памятников, воинских мемориалов и прилегающих к ним территорий. В настоящее время работы идут по 17-ти адресам. Всего в городском округе 22 объекта. До конца текущего месяца все работы будут завершены», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что производятся очистка поверхностей монументов, покраска ограждений, облицовка фасадов плитами, замена тротуарной плитки.

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