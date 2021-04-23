РИАМО - 23 апр. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил свои соболезнования в связи со смертью председателя Мосгостройнадзора Олега Антосенко.

«Ушел из жизни председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Дмитриевич Антосенко – талантливый государственный деятель, ответственный руководитель, настоящий профессионал своего дела, который многое сделал для развития строительной отрасли в стране», - сказал Шапошников.

Шапошников рассказал, что Олег Дмитриевич вкладывал всю свою энергию и силы в работу стройкомплекса Москвы, эффективно организовал качественный контроль на столичных стройках, всегда имел твердую позицию при выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

«Своим созидательным трудом, неравнодушным отношением к людям, высокими деловыми и человеческими качествами он заслужил искреннее уважение коллег и единомышленников», - сказал Шапошников.

Антосенко скончался на 63-м году жизни в пятницу из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Олег Антосенко родился 9 февраля 1959 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Окончил Казанский инженерно-строительный институт. Работал в администрации города Казани, занимал должность первого заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Пост председателя Мосгосстройнадзора Антосенко занимал с февраля 2014 года.