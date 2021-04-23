РИАМО - 23 апр. В 2022 году в Одинцовском городском округе возведут дом на 80 квартир, площадь четырехэтажного здания составит свыше 11 тыс. кв м, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Извещение о начале строительства многоквартирного дома в деревне Жуковка уже поступило в надзорное ведомство.

«Главгосстройнадзор взял на контроль ход строительства нового жилого дома в Одинцове. Начата первая плановая проверка», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

На строительной площадке ведутся подготовительные работы. Согласно прогнозу, дом построят в IV квартале следующего года.

Застройщик – ООО «СЗ СТМ Девелопмент».