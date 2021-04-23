РИАМО - 23 апр. С Днем труда в Подмосковье жителей Реутова поздравили депутаты Московской области Вячеслав Фомичев и Тарас Ефимов, а также руководитель муниципалитета Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе главы округа.

Открывая встречу, глава городского округа, член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Станислав Каторов подчеркнул преемственность трудовых традиций, тесную связь Реутова с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения», другими предприятиями, вносящими свой вклад в бюджетную копилку муниципалитета и региона в целом.

«Объемы промышленного производства наращивает ООО «Мириталь-Реутов», которое занимается производством полуфабрикатов. В числе лидеров, известных по всей России, - ООО «Компания у Палыча», Реутовский завод средств протезирования Росздрава. Благодарю всех за ту работу, которую мы делаем вместе с жителями, за преобразования, происходящие в городе», - сказал Каторов.

Накануне празднования Дня Победы он также призвал отдать дань уважения ветеранам.

«В годы войны усилиями ученых, инженеров, рабочих были созданы непревзойденные образцы военной техники, которые воплотили в себе ум, смекалку, трудолюбие русского народа. Свой вклад в дело обороноспособности внесли и жители нашего города», - подчеркнул глава Реутова.

В ходе торжественной части мероприятия Каторов вручил благодарственные письма и почетные грамоты наиболее отличившимся работникам различных сфер за добросовестный труд.

Свои поздравления с Днем труда в Подмосковье городу и его жителям направил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Депутаты Ефимов и Фомичев вручили награды и почетные грамоты представителям трудовых коллективов.

«За всеми цифрами позитивных перемен стоят конкретные люди. Люди труда. Они заслужили сегодняшний праздник. От всего сердца хочу выразить вам признательность за большую созидательную работу, за каждодневный трудовой подвиг, благодаря которому мы видим позитивные перемены во всех сферах нашей жизни», - сказал Фомичев.

Ефимов, в свою очередь, подчеркнул преемственность поколений и традиции трудовых династий.

«Уверен, что молодежь с честью продолжит традиции старших поколений и внесет свой вклад в развитие родного Реутова и нашего Подмосковья!» - отметил депутат.

Праздник труда Московской области учрежден соответствующим законом в 2007 году, с тех пор он ежегодно отмечается в третью субботу апреля.