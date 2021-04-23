РИАМО - 23 апр. Согласно данным Авто.ру, подержанные машины ВАЗ-2101 прибавили в цене в России на 32,4% за 2020 год, передает kp.ru.

В прошлом году новые автомобили в России подорожали на 10%, а подержанные на 5%. В то же время подержанные модели Mercedes-Benz подорожали на 31%, а новые на 25%.

Некоторые владельцы раритетов продают автомобили за приличные деньги. Так, 49-летний ВАЗ-2101 хозяин продает за 15 млн рублей. Другой владелец продавал целую коллекцию из 15 «Жигулей» разных моделей за 16 млн рублей. Цена на «Запорожцы», «Москвичи» и «Волги» ниже, но все равно измеряются сотнями тысяч.

«Каждое поколение коллекционирует машины времен молодости своих отцов. Это возвращает их в детство, когда папа был юным и ездил на таком автомобиле. Или мечтал о нем, но так и не смог купить. Дети воплощают в жизнь мечты своих родителей, это чистая психология», - сказал директор Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков.

Эксперты отмечают, что дети владельцев «копеек» достигли сорокалетнего возраста ностальгии и достатка. Зачастую «Жигули» покупают не для повседневной езды, а как вторую или третью машину.

ВАЗ-2101, 2102 и 2103 вошли в категорию ретро-автомобилей также благодаря году выпуска. Первые модели были выпущены в 1970 году.

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