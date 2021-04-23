РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. На Вербное воскресенье, Пасху и Красную Горку в работу маршрута №41, курсирующего от станции Люберцы до Новолюберецкого кладбища и обратно, внесут изменения, сообщает управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.

Перевозки пассажиров будет выполнять транспортное предприятие «МАП №1 Автоколонна 1787» филиал АО «Мострансавто» города Люберцы.

Транспортное обслуживание жителей в дни религиозных праздников – на Вербное воскресенье (25 апреля), Пасху (2 мая) и Красную Горку (9 мая) – будет обеспечено маршрутом №41 «ст. Люберцы - Новолюберецкое кладбище - ст. Люберцы» по измененной схеме.

25 апреля на маршруте будут курсировать 4 автобуса большого класса. Начало работы в 8:00 от станции Люберцы-1 (юг). В 15:30 отправится последний автобус от Новолюберецкого кладбища. Маршрут со всеми остановками, стоимость проезда согласно установленному тарифу.

2 мая будут курсировать 5 автобусов большого класса в режиме «Экспресс» без промежуточных остановок. Начало работы в 8:00 от станции Люберцы-1 (юг). В 15:30 отправится последний автобус от Новолюберецкого кладбища. Проезд бесплатный.

9 мая будут курсировать 4 автобуса большого класса. Начало работы в 8:00 от станции Люберцы-1 (юг). В 15:30 отправится последний автобус от Новолюберецкого кладбища. Маршрут со всеми остановками, стоимость проезда согласно установленному тарифу.

В случае возникновения дополнительных вопросов жители округа могут обратиться в управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета: 8(495)503-83-11, а также в диспетчерскую транспортного предприятия: 8(499)277-17-47, добавочный 2111.