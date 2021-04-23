РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Глава Люберец Владимир Ружицкий пригласил жителей городского округа на общеобластной субботник, который состоится 24 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже завтра, 24 апреля, в городском округе Люберцы пройдет главный субботник Подмосковья. Вместе с вами приведем в порядок парки, общегородские территории, вылетные магистрали, территории учреждений здравоохранения, образования, культуры, высадим саженцы деревьев и кустарников, а в 12:00 дадим старт работе фонтана в Центральном парке. Приглашаю завтра люберчан принять участие в общеобластном празднике чистоты!» - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что также в рамках дня чистоты волонтеры расскажут о предстоящем всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая текущего года на сайте.

«Всех пришедших ждут горячий чай, свежая выпечка, хорошее настроение! С подробным адресным перечнем территорий, участвующих в общеобластном субботнике, можно ознакомиться на сайте www.люберцы.рф. До встречи на празднике труда и чистоты», - добавил Ружицкий.