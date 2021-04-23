РИАМО - 23 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в сторис Instagram инструкцию для жителей региона, как быстро и без комиссии оплатить коммунальные услуги.

Сервис «Умная платежка», запущенный по поручению губернатора, позволяет экономить время и деньги. Существует два способа оплаты — через сайт МособлЕИРЦ и через мобильное приложение.

Для начала надо зарегистрироваться на сайте МособлЕИРЦ или в мобильном приложении, скачанном из Google Play или AppStore. Пользователь должен войти в личный кабинет, если его нет — нужно создать. Для этого достаточно указать точную сумму к оплате по одной из квитанций и ввести лицевой счет.

Чтобы завершить регистрацию, необходимо придумать пароль, который будет отвечать требованиям сервиса. После этого пользователь попадет в личный кабинет.

Кнопка для оплаты ЖКУ по лицевому счету находится в самом верху страницы. Сделать это можно с помощью банковской карты. Нужно ввести данные, свой номер телефона и нажать кнопку «Оплатить».

Также с помощью сервиса можно передать показания счетчиков водоснабжения, оформить субсидию на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье запустили специальную программу «Коммунальный бонус», благодаря которой небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки.

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