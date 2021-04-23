РИАМО - 23 апр. Савеловский суд Москвы в пятницу приговорил Каху Газзаева к 14 годам колонии строгого режима за участие в заказном убийстве известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщает пресс-служба суда.

По данным СК, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Япончика. Джанашия и Газзаев следили за Иваньковым, Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь и принимал участие в транспортировке оружия в Москву.

Покушение на известного авторитета произошло 28 июля 2009 года. На выходе из ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошевском шоссе, в Япончика выстрелил снайпер – Бутба. Его отход прикрывал Папаев. Иваньков получил тяжелое ранение в живот и умер в больнице.

Шадания и Джанашия вину не признали и ходатайствовали о слушании их дела с участием присяжных.

Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск.