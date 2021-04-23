РИАМО - 23 апр. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова взяла на контроль завершение строительства проблемного корпуса ЖК «Новокосино-2» в Реутове, вместе с главой округа Станиславом Каторовым она побывала на стройплощадке, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
Строительство 11-секционного дома переменной этажности площадью более 120 тыс. кв м на 1396 квартир в 10 микрорайоне Реутова было приостановлено из-за проблем застройщика. Завершение строительства взял на себя региональный Фонд по защите прав дольщиков. Подрядная организация, выбранная на конкурсной основе, ООО «Стройкомплекс», входящая в состав ГК «Гранель», приступила к работе по достройке жилого комплекса.
«Вместе с министром жилищной политики Московской области Инной Федотовой проинспектировал ход строительных работ на 16 корпусе в ЖК «Новокосино-2». Проверили количество рабочих на объекте, на сегодняшний день их более 100 человек, также приняли решение об установке в дополнение к имеющейся еще одной видеокамеры на соседнем здании ТРЦ «Реутов Парк» для того, чтобы дольщики могли наблюдать за внутренними и внешними строительными работами со всех ракурсов», - отметил Каторов.
Завершить строительство объекта и выдать ключи дольщикам планируется до конца 2022 года.
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