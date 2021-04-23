РИАМО - 23 апр. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова взяла на контроль завершение строительства проблемного корпуса ЖК «Новокосино-2» в Реутове, вместе с главой округа Станиславом Каторовым она побывала на стройплощадке, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«От граждан, которые являются участниками долевого строительства 16-го корпуса ЖК «Новокосино-2», поступают обращения. Они хотят владеть большей информацией о том, как достраивается объект. Мы приняли решение - взять на жесточайший контроль все, что здесь происходит, контролировать наличие рабочих и техники. Будем общаться и предоставлять вместе с главой городского округа информацию дольщикам», - сказала Федотова.

Строительство 11-секционного дома переменной этажности площадью более 120 тыс. кв м на 1396 квартир в 10 микрорайоне Реутова было приостановлено из-за проблем застройщика. Завершение строительства взял на себя региональный Фонд по защите прав дольщиков. Подрядная организация, выбранная на конкурсной основе, ООО «Стройкомплекс», входящая в состав ГК «Гранель», приступила к работе по достройке жилого комплекса.

«Вместе с министром жилищной политики Московской области Инной Федотовой проинспектировал ход строительных работ на 16 корпусе в ЖК «Новокосино-2». Проверили количество рабочих на объекте, на сегодняшний день их более 100 человек, также приняли решение об установке в дополнение к имеющейся еще одной видеокамеры на соседнем здании ТРЦ «Реутов Парк» для того, чтобы дольщики могли наблюдать за внутренними и внешними строительными работами со всех ракурсов», - отметил Каторов.

Завершить строительство объекта и выдать ключи дольщикам планируется до конца 2022 года.