РИАМО - 23 апр. В столице из-за сильного ветра упало около десяти деревьев, несколько машин повреждены, точное количество автомобилей устанавливается, сообщает ТАСС.

Информации о жертвах или пострадавших во время происшествия – нет.

В Москве до 21:00 пятницы действует предупреждение об опасной погоде из-за ветра. Его порывы смогут достигать до 17 м/с.

В Московской области будет действовать предупреждение с 21:00 пятницы до 9:00 24 апреля из-за дождя. Также предупреждение действует из-за ветра до 21:00 23 апреля.

Что делать, если на автомобиль упало дерево>>