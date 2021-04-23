РИАМО - 23 апр. Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером Edison Awards — престижной премии, посвященной новым технологиям, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эту премию присуждают с 1987 года. Ее удостаиваются разработки и продукты в области маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека.

«Социальный мониторинг» удостоился третьего места в подкатегории «Доступность и прозрачность».

Сервис «Социальный мониторинг» появился в столице в прошлом году во время пандемии коронавируса. С помощью этой разработки Covid-пациенты, лечащиеся дома, информировали о добросовестном соблюдении карантина.

В течение года в «Социальном мониторинге» зарегистрировались свыше 600 тыс. пользователей. При этом разработка была создан в кратчайшие сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города.