РИАМО - 23 апр. К 1 июня на территории Подмосковья планируют закончить работы по ямочному ремонту, при этом полностью работы останавливаться не будут, а власти будут следить за появлением новых ям, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что особенностью этого года стало довольно холодная и снежная зима, которая быстро перешла в теплую погоду. Это дало сильное воздействие на дороги, которые разрушились сильнее, чем обычно.
По словам министра, после выполнения плана работы остановлены не будут, так как процесс появления ям будет идти также постоянно.
Протяженность дорожной сети Московской области составляет 40,5 тыс. км, из них 14,2 тыс. км – региональная сеть, 26,3 тыс. км – муниципальная.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии