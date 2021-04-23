РИАМО - 23 апр. К 1 июня на территории Подмосковья планируют закончить работы по ямочному ремонту, при этом полностью работы останавливаться не будут, а власти будут следить за появлением новых ям, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Ямочный ремонт — это процедура, которую мы не останавливали весь год. Как только нам позволили погодные условия, мы приступили к этому виду работ. Приступили к большому объему ямочного ремонта. В планах — заделать все ямы до 1 июня», — сказал Гержик.

Он добавил, что особенностью этого года стало довольно холодная и снежная зима, которая быстро перешла в теплую погоду. Это дало сильное воздействие на дороги, которые разрушились сильнее, чем обычно.

По словам министра, после выполнения плана работы остановлены не будут, так как процесс появления ям будет идти также постоянно.

Протяженность дорожной сети Московской области составляет 40,5 тыс. км, из них 14,2 тыс. км – региональная сеть, 26,3 тыс. км – муниципальная.

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