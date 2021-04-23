РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Возведение школы-долгостроя на 825 мест в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска идет по графику, сообщается на официальном сайте министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках госпрограммы Московской области продолжаются работы по завершению строительства здания школы на 825 мест в микрорайоне Опалиха. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 37%. Завершается демонтаж утепления фасадов и кровли здания. Ведется кладка наружных стен, выполняются работы по прокладке инженерных сетей.

На объекте работает более 60 человек и 3 единицы техники.

Школа на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» относится к объектам незавершенного строительства.