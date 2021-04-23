РИАМО - 23 апр. Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения, россияне смогут посетить и египетские курорты, в частности, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает kp.ru.

О возобновлении авиасообщения договорились президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.

В российской Ассоциации туроператоров подчеркнули, что турагентства смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения.

Российские авиакомпании с 2018 года могли летать только в Каир. До этого из-за авиакатастрофы самолета A321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в 2015 году авиасообщение между двумя странами отсутствовало.

Ранее Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа, дважды сдавать тест на коронавирус. Это требование вступило в силу с 21 апреля. До 1 мая оно будет касаться прибывающих из Турции и Танзании, а после распространится на рейсы из всех стран.

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