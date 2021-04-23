РИАМО - 23 апр. Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу о госизмене в отношении А. Г. Воробьева, фигурант проведет в тюрьме 20 лет, сообщается на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

Воробьева приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Кроме того, осужденный обязан выплатить 1 миллион рублей штрафа. Его признали виновным по статье 275, частям первой и третьей статьи 30, части третьей статьи 189 и части третьей статьи 226.1 УК РФ.

По данным СМИ, Мосгорсуд приговорил к тюремному заключению доцента кафедры МАИ Алексея Воробьева. Процесс проходил в закрытом режиме, материальны уголовного дела засекречены.

Ранее Мосгорсуд признал виновным экс-чиновника Александра Воробьева в государственной измене и назначил ему 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.