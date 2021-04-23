РИАМО - 23 апр. Жительница Москвы на 36 неделе беременности пришла на день открытых дверей в роддом № 4 при больнице имени В.В. Виноградова, врачи обнаружили у нее патологию и были вынуждены прооперировать, сообщает пресс-служба здравоохранения столицы.

В медучреждении женщина решила воспользоваться представившейся возможностью пройти дополнительное обследование в стационаре. Во время обследования врачи обнаружили учащение сердечных сокращений плода, что свидетельствовало о возможном нарушении в его развитии.

Оказалось, что пуповина малыша крепилась не к плаценте, а к ее оболочке. Эта патология может привести к серьезным последствиям.

Врачи незамедлительно приняли решение прооперировать женщину. В результате на свет появился здоровый малыш весом 3450 г и ростом 45 см.

Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова – это крупный многопрофильный стационар, расположенный на юго-западе Москвы. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь более 50 тысяч пациентов.