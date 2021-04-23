РИАМО - 23 апр. В Удельнинской поликлинике Раменской центральной районной больницы начали реконструкцию, учреждение закрылось на время работ, площадь старого здания на улице Солнечной увеличится, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Здания перестроят полностью, а пациентов на время реконструкции будут принимать в других подразделениях медицинского учреждения.

«В поликлинике установят современное медицинское оборудование, в том числе для кабинетов ультразвуковой диагностики, флюорографии, рентгенографии. Благодаря ремонту появятся отделение медицинской профилактики и кабинеты неотложной медицинской помощи для взрослого и детского населения. Кроме того, будет закуплена новая медицинская мебель», - сказал главный врач Раменской центральной районной больницы Аркадий Коган.

Запись к врачам проводится посредством электронной регистратуры либо по телефону: 8-800-550-50-30. Пункт, где люди могут привиться от коронавирусной инфекции, перенесли в Быковскую поликлинику.

Реконструкция проходит в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.

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