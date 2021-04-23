РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Школьники Сергей Мусиенко и Александр Ямаев из Люберец стали участниками заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает пресс-служба администрации округа.

В регионах России стартовал первый тур заключительного этапа конкурса «Большие вызовы». В нем принимают участие 56 подмосковных школьников - победители и призеры регионального трека и победители дистанционного трека. Конкурсные задания участники выполняют на площадке гимназии им. Е.М. Примакова. Городской округ Люберцы представляют учащийся гимназии №41 Сергей Мусиенко и учащийся школы №47 Александр Ямаев.

Заключительный этап «Больших вызовов» продлится по 15 мая. Он включает в себя выполнение заданий в субъектах РФ, написание эссе и индивидуальные собеседования с экспертной комиссией.

Победители заключительного этапа будут приглашены на программу образовательного центра «Сириус» в Сочи.