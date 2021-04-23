РИАМО - 23 апр. На ремонт дорог, находящихся на территории медицинских учреждений в Подмосковье, направят порядка 500 млн рублей в 2021 году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В этом году на эти цели (ремонт дорог - ред.) выделим порядка 500 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас заканчивается подготовка к началу ремонтных работ, мы получили это задание перед новым годом. Осмотрели вместе с главными врачами все территории, которые требуют ремонта», — сказал Гержик.

Он добавил, что на сегодняшний день планируется отремонтировать дороги на территории около 150 медучреждений области.

В рамках ремонтных работ обновляют не только территории учреждений здравоохранения, но и подъездные дороги.

В 2020 году дорожники отремонтировали территории около 49 подмосковных больниц и поликлиник Подмосковья.