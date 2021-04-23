РИАМО - 23 апр. Из 14 тыс. км дорог, находящихся на балансе «Мосавтодора», за последние три года было отремонтировано около 5 тыс. км, в текущем году работы проведут еще на 700 км. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Сергей Курганов.

«За прошедшие три года «Мосавтодором» было отремонтировано из 14 тыс. км дорог практически 5 тыс. км. То есть, это более трети автомобильных дорог. План на этот год - более 700 км дорог. Работы будут выполняться собственными силами», - сказал Курганов.

Он добавил, в 2021 году будет уложено 861 тыс. т асфальто-бетонна.​

В настоящее время на территории Подмосковья продолжается ремонт 141 дороги.

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