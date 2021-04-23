РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В городском округе Люберцы 29 апреля для желающих написать «Диктант Победы» организуют пять площадок, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

По всей России и десятках других стран 29 апреля пройдет исторический «Диктант Победы».

В Люберцах диктант напишут депутаты всех уровней, члены и сторонники партии «Единая Россия», ветераны, школьники и жители округа. В городском округе подготовлено 5 площадок для написания теста. Каждый участник получит бланк с 25 вопросами, ответить на которые нужно будет за 45 минут.

Площадки, на которых можно будет написать диктант, будут организованы во всех муниципалитетах Московской области. Адреса площадок «Диктанта Победы» в Подмосковье и подробную информацию можно найти на сайте: диктантпобеды.рф.

«Диктант Победы» пройдет с соблюдением норм санитарной безопасности.

«Я очень рад, что проведение «Диктанта Победы» стало доброй традицией. Акция позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Главная цель мероприятия – отстоять непоколебимость исторической правды, сформировать у молодого поколения твердые знания о Великой Отечественной войне. Я тоже готов проверить свои знания на предстоящем «Диктанте Победы», – сказал председатель совета ветеранов Люберец Юрий Орехов.

Он добавил, что отношение к Великой Отечественной войне в стране особое, знание фактов и событий этого судьбоносного периода для народа – сверхзадача всех россиян.