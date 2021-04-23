РИАМО - 23 апр. В Подмосковье в текущем году планируется возвести и отремонтировать 320 км тротуаров, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Ежегодно мы стараемся как можно больше обустроить и отремонтировать тротуаров. На этот год у нас в плане 320 километров», — сказал Гержик.

Он отметил, что власти прислушиваются к жителям и стараются сделать дороги и тротуары наиболее безопасными.

На территории Подмосковья в текущем году всего построят и отремонтируют свыше 2 тыс. дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что на ремонт муниципальных и региональных дорог в регионе в 2021 году направят около 14 млрд рублей.

В Подмосковье построят и отремонтируют более 2 тыс дорог в 2021 году>>