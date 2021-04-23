РИАМО - 23 апр. Комплексы гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников (КГТС СОТ) полностью готовы к пожароопасному периоду в Московской области, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы провели ряд мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону на всех 76 комплексах гидротехнических сооружений, общая площадь обводнения которых составляет около 73 тыс. га.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье силами МОС АВС ежегодно осуществляется контроль за уровнем грунтовых вод и пожароопасной ситуацией с наступлением весенне-летнего периода», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, предпаводковые плановые проверки объектов уже завершены, все КГТС СОТ находятся в рабочем состоянии. В этом году зону обводнения будут обследовать с применением промышленных дронов, оснащенных тепловизионным оборудованием, что упрощает обнаружение и локализацию торфяных пожаров.

На каждом комплексе будут установлены специализированные мобильные базы (СМБ), укомплектованные противопожарным оборудованием и инвентарем. Данные мобильные базы предоставляют возможность организации круглосуточных дежурств и размещения персонала в течение всего пожароопасного периода.

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