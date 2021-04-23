РИАМО - 23 апр. Подмосковные центры «Мой бизнес» дали предпринимателям региона свыше 43 тыс. консультаций по решению актуальных вопросов во время режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В целях оперативного решения острых вопросов бизнесменов на территории региона была организована работа горячей линии с коротким номером 0150. По этому каналу связи поступило свыше 11 тыс. обращений», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Суммарно 85 субъектов РФ обработали свыше 1 миллиона обращений от представителей малого и среднего предпринимательства. 664 тыс. обращений, которые представляют собой преимущественную их часть и равны 64,84%, поступили через горячую линию.

Упомянутые центры переформатировали свою работу в дистанционный формат по всей России. Также они организовали работу интернет-каналов и телефонных горячих линий.