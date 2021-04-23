РИАМО - 23 апр. Загруженность дорог Москвы достигла 7 баллов из 10 возможных днем в пятницу, сильные затруднения зафиксированы на ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые сильные пробки в центре города в Таганском районе, вдоль набережных Москвы-реки и Яузы, а также на Лубянке, Большой Полянке, Большом Каменном мосту и на Сретенском бульваре.

Садовое кольцо стоит на Таганке, а также в районе «Добрынинской» и «Сухаревской» станций метро.

Сильные заторы на западе и востоке Третьего транспортного кольца в Лефортвоском тоннеле и в Лужниках. Из-за ремонта продолжают собираться сильные пробки на проспекте Мира.

На МКАД затруднения только юге, юго-востоке и севере магистрали на пересечениях с шоссе. Самая тяжелая ситуация на пересечении с Новорязанским шоссе.

К 16:00 обещают уже 8 баллов, а к 18:00 пробки вырастут до 9 баллов. Улучшение ситуации ожидается только после 8 часов вечера.