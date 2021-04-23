РИАМО - 23 апр. Альберт Плужников назначен исполняющим обязанности председателя Мосгосстройнадзора, передает «Интерфакс».

Соответствующее распоряжение подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

С июня 2020 года Плужников занимал должность первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора столицы.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, который возглавлял комитет с февраля 2014 года, умер в пятницу на 63-м году жизни. Предварительно, причиной смерти чиновника стал коронавирус.

Мосгосстройнадзор входит в состав столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Ведомство отвечает за строительный надзор, выдачу разрешений на строительство зданий, а также ввод объектов в эксплуатацию.