РИАМО - 23 апр. Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в 11 городских округах Подмосковья, всего в легионе выявили 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания Covid-19 за сутки не выявили в Бронницах, во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Кашире, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине и Шаховской.

По 1 случаю коронавируса выявили в Егорьевске, Котельниках, Лосино-Петровском округе, Павловском Посаде, Ступине и Талдомском округе, по 2 – в Волоколамском округе, Истре, Луховицах, Солнечногорске, Фрязине, Черноголовке и Электрогорске.

По 4 зафиксированных случая заражения за сутки - в Долгопрудном, Озерах, Реутове, Химках и Чехове, по 5 – в Дзержинском, Дубне, Коломне, Краснознаменске, Лобне и Серебряных Прудах, по 6 – в Серпухове, Шатуре и Щелкове, по 7 – в Богородском округе, Ивантеевке, Лыткарине и Подольске, 8 – в Электростали.

В Клину за сутки выявили 11 случаев ковида, 13 – в Воскресенске, 14 – в Рузском округе, 17 – в Реутове и Раменском округе, 18 – в Жуковском, 19 – в Домодедове, 25 – в Одинцовском округе, 27 – в Красногорске, по 28 – в Королеве и Мытищах, 29 – в Балашихе, 30 – в Наро-Фоминском округе, 31 – в Орехово-Зуевском округе, 32 – в Пушкине.

Лидерами по числу выявленных случаев болезни за сутки стали Ленинский округ (47), Люберцы (48) и Сергиево-Посадский округ (55).

С начали пандемии в Московской области выявили 245 578 случаев заболевания. Скончались 5727 человек, выздоровели и выписались 202 505 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>