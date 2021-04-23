РИАМО - 23 апр. После гибели подростка на западе столицы следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 14 апреля 2021 года на обочине дороги вблизи поселения Тостопальцево был обнаружен несовершеннолетний 2008 года рождения без сознания, который незамедлительно был доставлен в одну из городских больниц», - сказала Иванова.

Спасти мальчика не удалось, он скончался, не приходя в сознание.

На теле подростка не обнаружили следы физической борьбы или иных телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователями проводится целый комплекс мероприятий, допрашиваются лица из круга знакомых подростка, изучается маршрут его передвижений.