РИАМО - 23 апр. После гибели подростка на западе столицы следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Спасти мальчика не удалось, он скончался, не приходя в сознание.
На теле подростка не обнаружили следы физической борьбы или иных телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователями проводится целый комплекс мероприятий, допрашиваются лица из круга знакомых подростка, изучается маршрут его передвижений.
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