РИАМО - 23 апр. В настоящее время на территории Подмосковья продолжается ремонт 141 дороги, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что также будет проведен ремонт Шереметьевского шоссе.
Ранее Минтранс региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разработал единый для области стандарт по обустройству пешеходных переходов с целью повышения безопасности.
Задача данного национального проекта — снизить число погибших в ДТП до 2,65 человек на 10 тыс. транспортных средств.
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