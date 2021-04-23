РИАМО - 23 апр. В настоящее время на территории Подмосковья продолжается ремонт 141 дороги, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«По состоянию на 22 апреля, у нас в работе уже 141 дорога. Вот, например, дорога регионального значения — Шереметьевское шоссе в Химках», - сказал Гержик.

Он добавил, что также будет проведен ремонт Шереметьевского шоссе.​

Ранее Минтранс региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разработал единый для области стандарт по обустройству пешеходных переходов с целью повышения безопасности.

Задача данного национального проекта — снизить число погибших в ДТП до 2,65 человек на 10 тыс. транспортных средств.

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