РИАМО - 23 апр. Промышленно изготовленный березовый сок содержит много сахара, поэтому такой продукт противопоказан людям с диабетом и избыточным весом, сообщила РИАМО врач-диетолог компании Just for you Наталия Герасимова.
Она добавила, что березовый сок по своему биологическому составу похож на мед. В нем много витаминов, микроэлементов и других биологически активных компонентов.
Вместе с тем добыча березового сока наносит огромный ущерб природе, поэтому можно отказаться от этого продукта в пользу фруктов и овощей, также богатых витаминами.
Диетолог рассказала об опасности потребления березового сока>>
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