РИАМО - 23 апр. Промышленно изготовленный березовый сок содержит много сахара, поэтому такой продукт противопоказан людям с диабетом и избыточным весом, сообщила РИАМО врач-диетолог компании Just for you Наталия Герасимова.

«Тот сок, который продается в магазине, содержит сахар, поэтому не всем может быть рекомендован. Особенно людям, у которых избыточный вес, сахарный диабет или нарушение метаболического процесса. Кроме того, березовый сок может вызвать аллергические реакции», - сказала Герасимова.

Она добавила, что березовый сок по своему биологическому составу похож на мед. В нем много витаминов, микроэлементов и других биологически активных компонентов.

Вместе с тем добыча березового сока наносит огромный ущерб природе, поэтому можно отказаться от этого продукта в пользу фруктов и овощей, также богатых витаминами.

Диетолог рассказала об опасности потребления березового сока>>