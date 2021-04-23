РИАМО - 23 апр. На территории Подмосковья в текущем году построят и отремонтируют свыше 2 тыс. дорог, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Объем ремонта дорог и строительства тротуаров на 2021-й год у нас уже определен — это более 2,1 тыс. объектов. Для нас это очень существенно. Мы должны поддерживать свой высокий уровень в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил Гержик.

Он добавил, что наибольший объем работ по строительству и ремонту дорог, также тротуаров проведут в Подольске, Раменском, Домодедове, Серпухове и Истре.

Ранее Минтранс региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» разработал единый для области стандарт по обустройству пешеходных переходов с целью повышения безопасности.

Задача данного национального проекта — снизить число погибших в ДТП до 2,65 человек на 10 тыс. транспортных средств.

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