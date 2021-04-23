РИАМО - 23 апр. Москомархитектура одобрила проект элеватора на территории «Мелькомбината №3», который собирается увеличивать свои мощности и будет рассчитан на 20 тыс. т пшеницы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Комплекс зданий комбината и новый элеватор разместятся на 1-й Магистральной улице, вл. 14.

«Элеваторы — чисто утилитарные строения, хотя и обладают своей уникальной эстетикой. Корпус будет состоять из 21 цилиндра-силоса, которые расположатся в три ряда», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что их выполнят из монолитного железобетона, а максимальная высота здания составит 55 м. Суммарная площадь будет равна 2263 кв м.

Предприятие, по словам архитектора, считается одним из ключевых для Москвы, а расширение позволит ему действовать еще успешнее.

Над силосными цилиндрами разместится технический этаж. Здание оснастят лифтами и оборудованием, которое необходимо для полноценной работы, они позволят автоматизировать технологические решения.

Фасады нового элеватора покроют алюминиевыми панелями нейтральных бежевых оттенков. Они призваны подчеркнуть строгие силуэты технологического здания. Ступени и крыльцо планируется облицевать плиткой, которая исключает скольжение во время намокания. Данное решение добавит безопасности во время эксплуатации объекта.