РИАМО - 23 апр. Дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, отдохнуть сможет и большая часть чиновников, при этом никакой речи о локдауне не идет, передает ТАСС.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Он пообещал подписать соответствующий указ в течение дня. Песков уточнил, что новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников.

«Многие органы госвласти работают в условиях ненормированного рабочего дня, поэтому, конечно, большая часть тоже будет на выходных, все-таки это связано с эпидемиологической обстановкой. Но те, кто должен быть на работе, те будут работать», — сказал Песков.

Россияне в этом году должны были отдыхать 3 дня в честь Дня весны и труда, а также 3 дня в связи с Днем Победы.

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