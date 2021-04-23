РИАМО - 23 апр. Врачи Подмосковья за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 568 человек, вакцинация от коронавируса в регионе продолжается, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Также за сутки зафиксировали 609 случаев заражения. 11 пациентов скончались.

Всего на сегодняшний день в регионе выявили 245 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это время скончались 5 727 человек, выздоровели и выписались 202 505 человек.

Прививки от Covid-19 делают в городских поликлиниках региона, а также в мобильных пунктах.

В области действует горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Она доступна по единому номеру «122».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>