РИАМО - 23 апр. До конца апреля в подмосковном Серпухове установят последнюю из 13 миниатюрных скульптур павлинов, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа.

«Последнего павлинчика установят до конца апреля. Как он будет выглядеть и где его установят - сюрприз», - сказали в пресс-службе.

Мини-павлинов уже можно найти около здания отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области, у входа в Серпуховский музыкально-драматический театр, рядом со стадионом «Труд», в Принарском парке и других местах.

Скульптурные композиции выполнил житель Серпухова Илья Дюков. Павлинчики являются частью квеста, который расскажет туристам и местным жителям об исторических местах города.