РИАМО - 23 апр. За последние сутки в Подмосковье выявили 609 случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 245 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Жителям Подмосковья при появлении симптомов ОРВИ рекомендуют вызывать врача на дом.

В Московской области ведется массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>