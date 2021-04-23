РИАМО - 23 апр. За последние сутки в Подмосковье выявили 609 случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.
С начала пандемии в Подмосковье выявили 245 578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Жителям Подмосковья при появлении симптомов ОРВИ рекомендуют вызывать врача на дом.
В Московской области ведется массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
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