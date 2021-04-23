РИАМО - 23 апр. Около 300 студентов Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева пройдут производственную практику на предприятиях сельского хозяйства Подмосковья. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева направит порядка 300 студентов для прохождения производственной практики на предприятиях сельского хозяйства Подмосковья. Студенты университета пройдут практику в сельхозпредприятиях Подмосковья и в ветеринарных клиниках региона», - сказал Сергей Воскресенский.

Практиканты, по словам министра, будут осваивать не только аграрное и ветеринарное направление своей будущей профессии, но также инженерную и экономическую сферу в сельском хозяйстве.

«В течение всего текущего года на региональных сельхозпредприятиях практику планируют пройти около 460 студентов этого вуза. Это на 20 человек больше, чем в прошлом году», – отметил Воскресенский.

Кроме того, производственную практику на предприятиях аграрной сферы пройдут также и студенты 19 техникумов и колледжей Подмосковья.

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