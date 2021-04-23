РИАМО - 23 апр. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

«Сегодня строительная отрасль потеряла одного из своих выдающихся представителей Олега Дмитриевича Антосенко, работавшего председателем Мосгосстройнадзора. Я знал его больше 20 лет, он работал по всей стране», - написал Хуснуллин в Instagram.

Он подчеркнул, что Антосенко удалось организовать качественный контроль на всех стройках в Москве.

«Он сохранял твердую позицию и оставался настоящим Человеком и Строителем. Очень печально, что он ушел из жизни так рано. Соболезную родственникам Олега…» - заключил Хуснуллин.

По информации СМИ, Антосенко скончался на 63-м году жизни в пятницу из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Олег Антосенко родился 9 февраля 1959 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Окончил Казанский инженерно-строительный институт. Работал в администрации города Казани, занимал должность первого заместителя полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Пост председателя Мосгосстройнадзора Антосенко занимал с февраля 2014 года.