РИАМО - 23 апр. В Мытищах в 2021 году утвержден план ремонта 35 автомобильных дорог общей протяженностью более 16 км, площадь ремонта составляет порядка 110 тыс. кв м, сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Артем Кондрашов.

Наибольший акцент сделан на улучшении дорожных условий на территории сельских населенных пунктов – 25 дорог, в городе Мытищи работы запланированы на 11 улицах. В 2021 году 5 дорог будут переведены из щебеночного покрытия в асфальтобетонное.

Адресный перечень сформирован на основании обращений граждан, в том числе на основе результатов голосования на портале «Добродел». Подрядными организациями, которые выполняют ремонтные работы, выступили – «АБЗ белый раст», «Арника», «Диал-Строй».

Организация «АБЗ белый раст» уже приступила к выполнению работ на четырех автомобильных дорогах: ул. Шишкина, Линейный пер., Школьный пер., ул. Березовая (д. Сорокино).

«Работа началась по плану с 15 апреля. Основной объем запланирован после майских праздников. Весна холодная, поэтому торопиться с укладкой асфальта именно сейчас не стоит. Небольшие ремонтные работы на первых дорогах мы сделаем, но на территории частного сектора в сельской местности сейчас наблюдается большое водонасыщение почвы, потому самое оптимальное, что данные работы будут начинаться с середины мая. Основание дороги подсохнет к этому времени, что даст большую прочность новому покрытию», – прокомментировал заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» Алексей Жуков.

Основной срок выполнения работ по ремонту дорог на территории городского округа Мытищи запланирован до 31 августа 2021 года.