РИАМО - 23 апр. Выставка «200 лет Московским городским отделениям связи» открылась в Арт-центре «Артимекс» в пятницу, передаёт корреспондент РИАМО.
Она приурочена к 200-летию появления первых почтовых отделений в Москве. Экспозиция посвящена истории развития почты в 19-20 веках. Посетители смогут увидеть сохранившиеся предметы из кабинета почтмейстера Афанасия Рубановского, редкие фотографии, почтовые инструменты, открытки. Кроме того, на выставке представлены реплики открытых писем 19 века.
Специально к открытию выставки был издан лимитированный тираж открыток. Прошла церемония гашения открыток, в которой также принял участие председатель Московского общества филателистов Михаил Дымшиц.
Посетить экспозицию можно бесплатно по адресу Пушечная улица, 7/5с2, 2 этаж. Выставка будет проходить до 13 мая.
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