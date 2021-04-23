РИАМО - 23 апр. Выставка «200 лет Московским городским отделениям связи» открылась в Арт-центре «Артимекс» в пятницу, передаёт корреспондент РИАМО.

Она приурочена к 200-летию появления первых почтовых отделений в Москве. Экспозиция посвящена истории развития почты в 19-20 веках. Посетители смогут увидеть сохранившиеся предметы из кабинета почтмейстера Афанасия Рубановского, редкие фотографии, почтовые инструменты, открытки. Кроме того, на выставке представлены реплики открытых писем 19 века.

«У почты традиционно было отделение на целый город. Так было и в Москве. А потом почтамта стало не хватать. Отделения вышли из почтамта <...> в настоящий момент 588 отделений в Москве открывают свои двери каждый день <...> Мне очень приятно, что мы со своими друзьями — Московским обществом филателистов — открываем эту выставку», - сказал директор макрорегиона Москва АО «Почта России» Дмитрий Адушев.

Специально к открытию выставки был издан лимитированный тираж открыток. Прошла церемония гашения открыток, в которой также принял участие председатель Московского общества филателистов Михаил Дымшиц.

Посетить экспозицию можно бесплатно по адресу Пушечная улица, 7/5с2, 2 этаж. Выставка будет проходить до 13 мая.