РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В подмосковных Люберцах обсудили тему контроля загрязнения атмосферного воздуха и установки контейнеров для органических отходов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации муниципалитета рабочая группа по информационному взаимодействию и работе с гражданами для выработки мер и решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха провела очередную встречу. Поучаствовать в заседании группы и задать вопросы надзорным органам на тему экологии могут все жители округа.

Заседания рабочей группы доказали свою эффективность: многие озвученные проблемы уже решены. Каждый житель Люберец может задать свой вопрос надзорным органам. Обратиться можно непосредственно в управление по охране окружающей среды либо оставить заявку на участие в следующем заседании рабочей группы. Встречи проводятся ежемесячно.

Во время очередного заседания были озвучены темы контроля загрязнения атмосферного воздуха, установки контейнеров для органических отходов на территории лесного фонда, проведения очистки территорий от бытовых отходов и ликвидации свалок на землях лесного фонда, проверки предприятий потенциальных загрязнителей атмосферного воздуха.

С инициативными группами жителей в режиме видеоконференцсвязи взаимодействовали представители министерства экологии и природопользования Московской области, комитета лесного хозяйства региона, ГКУ МО «Мособллес», лаборатории «Мособлэкомониторинг», администрации городского округа.