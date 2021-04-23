РИАМО - 23 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали домработницу, подозреваемую в краже более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заявление в полицию написал житель Химок. Он рассказала, что из его квартиры, расположенной на улице Летчика Ивана Федорова, пропали деньги и ювелирные украшения стоимостью более 1 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД установлена и доставлена в отдел полиции 37-летняя жительница города Пензы, работающая домработницей у потерпевшего. Женщина дала признательные показания и пояснила, что ювелирные изделия она сдала в ломбард, а денежные средства потратила на личные нужды», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Женщина находится под стражей.